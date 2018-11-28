Смартфон Umidigi One Max получил 15-ваттную беспроводную зарядку

Компания Umidigi представила смартфон Umidigi One Max, который может похвастаться поддержкой 18-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной зарядки. Новинку также оснастили 6,3-дюймовым дисплеем, который покрывает 91,5% площади передней панели, чипсетом Helio P23, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на 12 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 16-Мп, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 4150 мАч, а также модулем NFC с поддержкой бесконтактных платежей Google Pay. В качестве операционной системы здесь используется Android 8.1 Oreo. Старт предзаказов намечен на 10 декабря по цене 180 долларов.