Смартфон Umidigi One Max получил 15-ваттную беспроводную зарядку

2018-11-28, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Umidigi One Max ; [55]
Компания Umidigi представила смартфон Umidigi One Max, который может похвастаться поддержкой 18-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной зарядки. Новинку также оснастили 6,3-дюймовым дисплеем, который покрывает 91,5% площади передней панели, чипсетом Helio P23, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на 12 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 16-Мп, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 4150 мАч, а также модулем NFC с поддержкой бесконтактных платежей Google Pay. В качестве операционной системы здесь используется Android 8.1 Oreo. Старт предзаказов намечен на 10 декабря по цене 180 долларов.


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