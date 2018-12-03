Смартфон Umidigi One Max получит большую встроенную память и цену 180 долларов

Бренд Umidigi выпускает смартфон One Max с NFC и ОС Android 8.1 Oreo. Гаджет получит 6,3-дюймовый экран с разрешением 1520 на 720 пикселей. Основой устройства станет процессор Helio P23 и комплект памяти, включающий 128 ГБ флэша и 4 ГБ ОЗУ. Камера для селфи-снимков обладает разрешением 16 МП. Конструкция главной камеры представлена двумя оптическими сенсорами на 12 МП и 5 МП. Емкость аккумулятора у аппарата равна 4150 мА.ч. Оформить заказ на смартфон можно будет 10 декабря. Цена по предзаказу составит 180 долларов.