Смартфон Umidigi S3 Pro получит 48-датчик Sony IMX586

В сети появились фотографии смартфона Umidigi S3 Pro, который еще не был представлен официально. Судя по снимкам, аппарат получит самый продвинутый в индустрии датчик изображения Sony IMX586, разрешение которого составляет невероятные 48 Мп (8000:6000 пикселей). Размер пикселя равен всего 0,8 мкм, а диагональ самого датчика – 8 мм. Отмечается, что фильтр Quad Bayer позволит получить яркие изображения с низким уровнем шумов и динамическим диапазоном в 4 раза выше, чем у других датчиков. Также смартфон получит аккумулятор на 5150 мАч. Отметим, что Sony IMX586 будет использоваться в таких флагманских смартфонах, как Samsung Galaxy S10 и Xiaomi Mi 9.