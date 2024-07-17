Смартфон Unihertz Jelly Max получил 5-дюймовый экран

Компания Unihertz представила компактный смартфон Jelly Max, который временно доступен на Kickstarter по цене в 260 долларов. Новинку оснастили 5,05-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1520:720 пикселей, корпусом с размерами 128,7:62,7:16,3 мм и массой 180 граммов, однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300, 12 ГБ ОЗУ, 256 флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 100 Мп и 8 Мп (телефото), селфи-камерой разрешением 32 Мп, модемом для сотовых сетей пятого поколения, дактилоскопическим сенсором, модулем NFC, ИК-пультом, программируемой кнопкой, слотом для карты памяти и полупрозрачной тыльной панелью.

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