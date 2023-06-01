Смартфон Unihertz Jelly Star получил прозрачный корпус

Известная маленькими смартфонами компания Unihertz представила очередную новинку, которая получила название Jelly Star. Устройство оснастили 3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 854:480 пикселей, размерами 95:50:19 мм, массой 121 грамм, однокристальной системой MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 2000 мАч, камерой с датчиком изображения разрешением 48 Мп, дактилоскопическим сенсором, предустановленной операционной системой Android 13, 3,5-мм разъемом для наушников, прозрачным корпусом с подсветкой, а также синей и красной расцветками. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.