Смартфон Unihertz Titan 2 Elite показали на первом рендере

Компания Unihertz опубликовала первое изображение смартфона Titan 2 Elite, не раскрыв при этом его технические характеристики. Судя по рендеру, от Titan 2 новинка будет отличаться более округлой формой корпуса. Также была изменена клавиатура – верхний ряд с дополнительными кнопками теперь переехал вниз.

Напомним, что выпущенный в прошлом году Unihertz Titan 2 имеет в своём оснащении QWERTY-клавиатуру с подсветкой, 4.5-дюймовый квадратный экран с разрешением 1440:1440 точек, дополнительный 2-дюймовый дисплей с разрешением 410:502 точки, 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 7300, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 5050 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт, селфи-камеру на 32 Мп и сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 8 Мп (телевик с 3.4-кратным приближением).