Смартфон Unihertz Titan 2 получил QWERTY-клавиатуру

Компания Unihertz представила смартфон Titan 2, главной особенностью которого стала QWERTY-клавиатура с подсветкой. Новинку также оснастили 4.5-дюймовым квадратным дисплеем с разрешением 1440:1440 пикселей, дополнительным 2-дюймовым экраном с разрешением 410:502 пикселя, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MP2, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5050 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, фронтальной камерой на 32 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп (телевик с 3.4-кратным приближением), боковым дактилоскопическим сенсором, модулем NFC и предустановленной операционной системой Android 15. Смартфон оценен на Kickstarter в рамках предзаказа в 270 долларов. Продажи стартуют в октябре.