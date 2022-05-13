Смартфон Unihertz Titan Slim получил QWERTY-клавиатуру

Компания Unihertz анонсировала выпуск смартфона Titan Slim, который оценен в рамках краудфандинговой кампании в 250 долларов. Главной особенностью новинки стала знакомая многим по смартфонам BlackBerry QWERTY-клавиатура. Новинку также оснастили блоком функциональных клавиш, 4,2-дюймовым дисплеем с разрешением 1280:768 пикселей, восьмиядерной платформой MeidaTek Helio P70, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, основной камерой на 48 Мп и фронтальной на 8 Мп, батареей ёмкостью 4100 мАч, модулем NFC, поддержкой Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 5, размерами 147:67,6:12,75 мм, массой 204 грамма и предустановленной ОС Android 11.

Технические характеристики Redmi Note 12 Pro+…
Технические характеристики Redmi Note 12 Pro+В последнее время серия Redmi Note от Xiaomi привлекла большое внимание с запуском Redmi Note 11 Pro в ян…
Представлен ZTE Axon 40 Ultra…
Представлен ZTE Axon 40 UltraСегодня был официально представлен смартфон ZTE Axon 40 Ultra. ZTE использует третье поколение селфи-каме…
Стодолларовый Redmi 10A появился в продаже…
Стодолларовый Redmi 10A появился в продажеКомпания Xiaomi дала старт китайским продажам бюджетного смартфона Redmi 10A, который был представлен нес…
Появились подробные характеристики iQOO Z6 Pro 5G в преддвер…
Появились подробные характеристики iQOO Z6 Pro 5G в преддверiQOO представила iQOO Z6 5G в Индии в прошлом месяце. А 27 апреля компания готовится представить старшую …
vivo X Fold и X Note получили отличные оценки A+ от DisplayM…
vivo X Fold и X Note получили отличные оценки A+ от DisplayMСегодня vivo выпустила два новых устройства vivo X Fold и vivo X Note. Оба устройства были созданы с приц…
Samsung обновила смартфон Galaxy M51 до Android 12…
Samsung обновила смартфон Galaxy M51 до Android 12Компания Samsung обновила модель Galaxy M51 до Android 12, которая вышла в 2020 году и поразила всех свои…
Смартфоны Redmi K50 уже собрали 200 тысяч заявок на покупку…
Смартфоны Redmi K50 уже собрали 200 тысяч заявок на покупкуСетевые источники сообщают о том, что всего за несколько часов компания Xiaomi собрала в Китае более 200 …
LG Velvet получит Android 12 на следующей неделе…
LG Velvet получит Android 12 на следующей неделеНесмотря на закрытие подразделения смартфонов, LG по-прежнему стремится выпускать обновления ОС для своих…
Обзор ZTE Blade A7s 2020. Недорогой смартфон с рекламой в памятиОбзор ZTE Blade A7s 2020. Недорогой смартфон с рекламой в памяти
Обзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видомОбзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видом
Обзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумуляторомОбзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором
Обзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкойОбзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкой
Обзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеемОбзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеем
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor