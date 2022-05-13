Смартфон Unihertz Titan Slim получил QWERTY-клавиатуру

Компания Unihertz анонсировала выпуск смартфона Titan Slim, который оценен в рамках краудфандинговой кампании в 250 долларов. Главной особенностью новинки стала знакомая многим по смартфонам BlackBerry QWERTY-клавиатура. Новинку также оснастили блоком функциональных клавиш, 4,2-дюймовым дисплеем с разрешением 1280:768 пикселей, восьмиядерной платформой MeidaTek Helio P70, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, основной камерой на 48 Мп и фронтальной на 8 Мп, батареей ёмкостью 4100 мАч, модулем NFC, поддержкой Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 5, размерами 147:67,6:12,75 мм, массой 204 грамма и предустановленной ОС Android 11.