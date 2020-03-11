Смартфон VIVO NEX 3s будет поставляться с процессором Qualcomm Snapdragon 865

VIVO NEX 3s будет поставляться с процессором Qualcomm Snapdragon 865 SoC. Оперативная память 8 Гб и 128 Гб или 256 Гб, в зависимости от комплектации.

Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, с функцией быстрой зарядки. Смартфон оснащен дисплеем 6,89 дюймовым FHD+Amoled панелью. Модель не имеет физических кнопок, вместо этого он использует сенсорную кнопку TouchSense.

Что касается камеры, производитель оснастил аппарат 64 Мп сенсора Samsung, с 13 Мп сверхширокой линзой и 13 Мп телеобъективом.

Телеобъектив предлагает 2-х кратный оптический и 20-ти кратный цифровой зум. Смартфон позволяет записывать видео с разрешением 4K с 60 кадрами в секунду. Максимальная комплектация будет стоит 763 доллара.