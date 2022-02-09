Смартфон VIVO T1 5G представлен в Индии

Новый смартфон VIVO T1 5G дебютировал на рынке Индии. Новинка оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 695 и получила тройную заднюю камеру. Оценен смартфон в 25.800 рупий (около 340 долларов).

VIVO T1 5G оснащен 6,58-дюймовым ЖК-дисплеем Full HD + с частотой обновления 120 Гц. Устройство доступно в комплектации 8 ГБ + 128 ГБ. Также ожидается версия с 4 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища UFS 2.2. Что касается камеры, устройство имеет 50 МП основной датчик, а фронтальная камера на 16 МП. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт. Работает устройство с коробки на операционной системе Android 12 с Funtouch OS 12. Смартфон представлен в цветовом исполнении Rainbow Fantasy и Starlight Black.
Комментарии и отзывы VIVO T1 5G
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