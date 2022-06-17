Смартфон VIVO X80 Pro дебютирует на международном рынке

Компания VIVO представила свой новый флагманский смартфон VIVO X80 Pro для международного рынка. Напомним, что смартфон стал бестселлером в Китае.

VIVO X80 Pro оснащен 6,78-дюймовым 2K (3200 x 1440 пикселей) AMOLED-дисплеем Samsung E5 с частотой обновления 120 Гц и частотой опроса 300 Гц, подэкранным сканером отпечатков пальцев, 32 МП фронтальной камерой, задней камерой от Zeiss (50 МП, 48 МП, 12 и 8 МП). Емкость аккумулятора составляет 4700 мАч с поддержкой проводной зарядки 80 Вт и беспроводной 50 Вт. Смартфон работает под управлением операционной системой Android 12 с оболочкой Funtouch OS 12. В Европе смартфон будет предлагаться в одной конфигурации с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти.

Старт продаж новинки зависит от региона, как и его стоимость.