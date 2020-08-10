Смартфон VIVO Y1s появился в продаже

Стартовали продажи бюджетного смартфона VIVO Y1s, но на данный момент только на малайзийском рынке. VIVO Y1s будет выпускаться в двух цветах Aurora Blue и Olive Black. Новинка получила 6,22 дюймовый дисплей. Аккумулятор имеет емкость 4030 мАч. Что касается производительности, установлен мобильный процессор MediaTek Helio P35 с 2 Гб оперативной памяти, а также 32 Гб встроенной памяти. Смартфон оснащен тройным лотком для карты памяти и SIM. Основная камера предлагает 13 Мп сенсор, селфи-камера на 5 Мп. Стоимость смартфона VIVO Y1s составляет около 110 долларов.