Смартфон Vivo Apex 2020 c камерой Gimbal

Смартфон Vivo Apex будет поставлятся c 6,45 дюймовым экраном AMOLED с дисплеем "водопад". Компания проделала огромную работу над дисплеем. Vivo увеличила коэффициент пропускания света, это позволяет убрать оптические помехи, дифракцию и засветы.

Камера на задней панели оснащена 48 Мп камерой Gimbal. Фронтальная камера будет иметь 16 Мп сенсор, с оптическим увеличением 5х - 7,5х. Vivo будет использовать процессор Qualcomm Snapdragon 865 SoC с 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти. Аккумулятор емкостью 2000 мАч с функцией быстрой зарядки 60 Вт.

Этот смартфон является концептом. На данный момент его нет в продаже.