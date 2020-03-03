Смартфон Vivo NEX 3S засветился базе данных TENAA

В базе данных TENAA засветилась улучшенная версия смартфона Vivo NEX 3, который представили осенью 2019 года. Итак, новинка получила кодовое обозначение V5950A. Название её будет Vivo NEX 3S.

Гаджет будет оснащен 6,89-дюймовым AMOLED экраном-водопадом, однокристальной системой Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, тройной основной камерой модулями на 64, 13 и 13 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей на 4250 мАч, а также поддержкой быстрой 55-Вт зарядки. Габариты устройства составляют 167,44 х 76,14 х 9,4 мм. Кроме этого, искатели утечек поделились тизером презентации Vivo NEX 3S, которая будет происходить 10 марта.