Смартфон Vivo NEX 5 получит камеру Zeiss

Сетевые инсайдеры поделились качественными изображениями и подробностями о флагманском камерофоне Vivo NEX 5, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Устройству прочат топовый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 с тактовой частотой до 3,0 ГГц), до 12 ГБ ОЗУ, до 512 ГБ флеш-памяти, 7-дюймовый изогнутый OLED-экран с кадровой частотой 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, защиту от пыли и влаги (степень IP68) и врезанную в дисплей фронтальную камеру.

Главной особенностью смартфона станет его основная камера, созданная в сотрудничестве с компанией Zeiss. Пока известно, что главный модуль построен на 50-Мп датчике изображения Samsung ISOCELL GN1.