Смартфон Vivo NEX Dual Display наделен тремя камерами и 10 Гбайт оперативной памятью

Vivo официально выпустила вау-смартфон NEX Dual Display с ОС Android 9.0 Pie. Гаджет получил два экрана: основной AMOLED-экран диагональю 6.39 дюйма с разрешением 1080 на 2340 пикселей, а также AMOLED, но поменьше 5.49 дюйма, с разрешением 1080 на 1920 пикселей и три камеры. Сердцем устройства стал процессор Snapdragon 845. Объем оперативной памяти составляет 10 Гбайт. Все камеры находятся над дополнительным экраном. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3500 мА.ч. Габариты аппарата составляют: 157.18 * 75.36 * 8.09 мм. Сканер отпечатков встроен под экран. Старт продаж новинки ожидается - 29 декабря. Пока - в Китае. Цена Vivo NEX Dual Display будет около 4998 юаней (725 долларов или 48 тысяч рублей).