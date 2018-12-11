Смартфон Vivo NEX Dual Display получил два экрана и 10 ГБ ОЗУ

Компания Vivo представила топовый смартфон Vivo NEX Dual Display, который может похвастаться сразу двумя AMOLED-дисплеями. Основной 6,39-дюймовый экран имеет разрешение 2340:1080 пикселей и занимает 91,63% площади передней панели. Второй получил 5,49-дюймовую панель с обычным соотношением сторон 16:9 и разрешением 1920:1080 пикселей.

Новинку также оснастили 8-ядерным процессором Snapdragon 845, 10 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, ЦАП AKM AK4377A, встроенным под экран сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3500 мАч и поддержкой быстрой зарядки (10 В и 2,25 А). Тройная камера представлена 12 Мп основным модулем со светосильным объективом F/1,79, автофокусом и оптической стабилизацией, 2 Мп вспомогательным модулем с объективом F/1,8 и камерой 3D TOF для суперсовременной разблокировки смартфона по лицу. В качестве операционной системы здесь используется Android 9.0 Pie с интерфейсной надстройкой Funtouch OS 4.5. Смартфон появится в продаже 29 декабря по цене 725 долларов.