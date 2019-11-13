Смартфон Vivo Nex 4 получит SoC Snapdragon 865

В сети появились первые сведения о смартфоне Vivo Nex 4 выход которого планируется в первой половине 2020 года. По слухам он должен получить практически незаметные рамки габаритного дисплея, выдвижную камеру на 32 Мп, на стеклянной задней крышке расположится тройная камера на 64, 20 и 12 Мп, а также времяпролетная камера ToF. Смартфон получит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865, который будет поддерживать модем 5G, поддержку бесконтактных платежей NFC, беспроводную зарядку, распознавание лиц. Младшая версия оснастится 8 и 128 ГБ оперативной и встроенной памяти, старшая 12 и 512 ГБ. Аппарат обойдется в 850 долларов.