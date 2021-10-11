Смартфон Vivo Nex 5 показали на рендере

Один из инсайдеров раздобыл качественное изображение флагманского смартфона Vivo Nex 5, выход которого ожидается во втором квартале следующего года. Итак, устройству прочат еще не представленную официально топовую платформу Qualcomm Snapdragon 898, изогнутый 6,67-дюймовый дисплей с разрешением 2К, частотой обновления 144 Гц и подэкранной камерой, батарею ёмкостью 4800 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, а также тройную основную камеру с оптикой Zeiss, двумя 60-Мп модулями и перископной камерой. Ориентировочная цена смартфона пока не сообщается.