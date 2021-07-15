Смартфон Vivo S10 оценен в 430 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделями S10 и S10 Pro, которые работают под управлением оболочки Origion OS 1.0 на базе Android 11. Новинки характеризуются 6,44-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и поддержкой HDR10+, 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 1100 с графикой Mali-G77 MC9 и модемом 5G, поддержкой Wi-Fi 6 802.11ac и Bluetooth 5.2, модулем NFC у S10 Pro, аккумулятором на 4050 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, а также 108 Мп, 8 Мп и 2 Мп соответственно, сдвоенной фронтальной камерой на 44 Мп и 8 Мп, толщиной 7,29 мм и массой 173 г. Vivo S10 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 430 долларов, с 8/256 ГБ – 465 долларов, а Vivo S10 Pro с 12/256 ГБ – 620 долларов.

Комментарии и отзывы Vivo S10
VIVO выпустила смартфон X60T Pro+ с чипс...
Информация о смартфоне VIVO X60T Pro+ появилась еще в апреле. На днях производитель все-таки выпустил дан...
Samsung Galaxy A82 засветился в сети ...
На сайте Samsung появилось упоминание смартфона Galaxy A82 5G, который еще не был представлен официально....
DxOMark протестировали камеру смартфона ...
Лаборатория DxOMark добралась до смартфона Xiaomi Mi 11 Lite 5G, который был выпущен в марте этого года. ...
Серия смартфонов Realme 8 появятся в Тай...
Серия смартфонов Realme 8 прибыла в Тайланд. ...
Samsung вновь откажется от датчика ToF н...
Компания Samsung вновь откажется от датчика ToF для предстоящей серии Galaxy S, ориентировочно на Galaxy ...
Samsung Galaxy F22 готов к выходу ...
Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy F22, который еще не был представлен...
Google выпустит Pixel 5a уже в августе э...
В отчете информационного издания Bloomberg появилась информация, что новый смартфон компании Google под н...
Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition получил обно...
Китайский производитель смартфонов Xiaomi выпустил стабильное обновление MIUI 12.5 для Mi CC9 Meitu Editi...
50 дней до Евро 2020. Как в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат по футболу50 дней до Евро 2020. Как в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат по футболу
Обзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFCОбзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFC
Обзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памятиОбзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памяти
Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года
Обзор realme 6i 4/128GB. Бюджетный смартфон с емким аккумулятором на 5000 мАч Обзор realme 6i 4/128GB. Бюджетный смартфон с емким аккумулятором на 5000 мАч
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor