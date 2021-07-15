Смартфон Vivo S10 оценен в 430 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделями S10 и S10 Pro, которые работают под управлением оболочки Origion OS 1.0 на базе Android 11. Новинки характеризуются 6,44-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и поддержкой HDR10+, 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 1100 с графикой Mali-G77 MC9 и модемом 5G, поддержкой Wi-Fi 6 802.11ac и Bluetooth 5.2, модулем NFC у S10 Pro, аккумулятором на 4050 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, а также 108 Мп, 8 Мп и 2 Мп соответственно, сдвоенной фронтальной камерой на 44 Мп и 8 Мп, толщиной 7,29 мм и массой 173 г. Vivo S10 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 430 долларов, с 8/256 ГБ – 465 долларов, а Vivo S10 Pro с 12/256 ГБ – 620 долларов.