Смартфон Vivo S10 получит 108-Мп камеру

В сети появились подробности о смартфоне Vivo S10, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 1100 с тактовой частотой до 2,6 ГГц, графикой Mali-G77 MC9 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, флеш-памятью UFS 3.1, предустановленной оболочкой OriginOS UI на базе операционной системы Android 11, тройной основной камерой с главным датчиком изображения разрешением 108 Мп, модулем NFC для бесконтактной оплаты, поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт, а также градиентной расцветкой. Ориентировочная цена и дата релиза пока не сообщаются.

Комментарии и отзывы Vivo S10
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