Смартфон Vivo S10 засветился в базе TENAA В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Vivo S10, официальный релиз которого ожидается 15 июля. Итак, устройство получит корпус толщиной всего 7,29 мм, 6,44-дюймовый дисплей, аккумулятор ёмкостью 3970 мАч, поддержку сотовых сетей пятого поколения и предустановленную операционную систему Android 11. В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Vivo S10, официальный релиз которого ожидается 15 июля. Итак, устройство получит корпус толщиной всего 7,29 мм, 6,44-дюймовый дисплей, аккумулятор ёмкостью 3970 мАч, поддержку сотовых сетей пятого поколения и предустановленную операционную систему Android 11. Согласно предыдущим утечкам, аппарат оснастят селфи-камерой разрешением 44 Мп, основной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп с оптикой Zeiss, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 1100, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, флеш-памятью UFS 3.1 и поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Согласно предыдущим утечкам, аппарат оснастят селфи-камерой разрешением 44 Мп, основной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп с оптикой Zeiss, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 1100, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, флеш-памятью UFS 3.1 и поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 22:17 . Продукт - Vivo S10 Комментарии и отзывы Vivo S10

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