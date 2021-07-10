Смартфон Vivo S10 засветился в базе TENAA

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Vivo S10, официальный релиз которого ожидается 15 июля. Итак, устройство получит корпус толщиной всего 7,29 мм, 6,44-дюймовый дисплей, аккумулятор ёмкостью 3970 мАч, поддержку сотовых сетей пятого поколения и предустановленную операционную систему Android 11.
Согласно предыдущим утечкам, аппарат оснастят селфи-камерой разрешением 44 Мп, основной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп с оптикой Zeiss, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 1100, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, флеш-памятью UFS 3.1 и поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт.