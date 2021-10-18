Смартфон Vivo S10e оценен в 375 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo S10e, которая среди прочего получила поддержку сотовых сетей 5G. Новинку также оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 900 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G68 MC4, 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт, толщиной 7,59 мм, массой 175 граммов и предустановленной ОС Android 11 с фирменной оболочкой OriginOS. Цена базовой версии составляет 375 долларов.