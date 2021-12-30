Смартфон Vivo S12 появился в продаже

Китайская компания Vivo дала старт продажам смартфона Vivo S12, который был представлен чуть больше недели назад. Новинка доступна по цене в 440 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, а также 470 долларов за вариант с 12/256 ГБ памяти.

Напомним, что смартфон оснащается двойной вспышкой для селфи-камеры с настройкой цветовой температуры вспышки от 3000K до 6000K, 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления изображения 90 Гц, частотой дискретизации 180 Гц и поддержкой HDR10 +, сдвоенной фронтальной камерой с модулями на 44 Мп и 8 Мп, предустановленной оболочкой OriginOS Ocean, платформой MediaTek Dimensity 1100, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4200 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт.