Смартфон Vivo S12 получил двойную вспышку

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo S12, одной из особенностей которой стала двойная вспышка для фронтальной камеры. Любопытно, что пользователь может настроить цветовую температуру вспышки от 3000K до 6000K.

Новинку также оснастили 6,44-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц, частотой дискретизации 180 Гц и поддержкой HDR10 +, сдвоенной селфи-камерой с модулями разрешением 44 Мп и 8 Мп, предустановленной надстройкой OriginOS Ocean, производительной платформой MediaTek Dimensity 1100, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 108 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 4200 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт. Смартфон оценен в 440 и 470 долларов за версии с 8/256 ГБ или 12/256 ГБ памяти.