Смартфон Vivo S12 получил двойную вспышку

Новинку также оснастили 6,44-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц, частотой дискретизации 180 Гц и поддержкой HDR10 +, сдвоенной селфи-камерой с модулями разрешением 44 Мп и 8 Мп, предустановленной надстройкой OriginOS Ocean, производительной платформой MediaTek Dimensity 1100, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 108 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 4200 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт. Смартфон оценен в 440 и 470 долларов за версии с 8/256 ГБ или 12/256 ГБ памяти.