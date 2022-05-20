Смартфон Vivo S15 Pro получил 80-Вт зарядку

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью S15 Pro, которая работает под управлением Origin OS Ocean на основе Android 12. Новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 8100 с частотой 2,85 ГГц, графикой Mali-G610 MC6 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6,56-дюймовым экраном с разрешение 2376:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 300 Гц и поддержкой HDR10+, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп и 2 Мп, стереодинамиками, подэкранным дактилоскопом, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Цена на смартфон стартует от 500 долларов.