Смартфон Vivo S15 Pro получил 80-Вт зарядку Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью S15 Pro, которая работает под управлением Origin OS Ocean на основе Android 12. Новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 8100 с частотой 2,85 ГГц, графикой Mali-G610 MC6 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6,56-дюймовым экраном с разрешение 2376:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 300 Гц и поддержкой HDR10+, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп и 2 Мп, стереодинамиками, подэкранным дактилоскопом, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Цена на смартфон стартует от 500 долларов. Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью S15 Pro, которая работает под управлением Origin OS Ocean на основе Android 12. Новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 8100 с частотой 2,85 ГГц, графикой Mali-G610 MC6 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6,56-дюймовым экраном с разрешение 2376:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 300 Гц и поддержкой HDR10+, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп и 2 Мп, стереодинамиками, подэкранным дактилоскопом, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Цена на смартфон стартует от 500 долларов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 11:59 . Продукт - Vivo S15 Pro

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