Смартфон Vivo S15e получил 66-Вт зарядку

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью S15e, которая работает под управлением операционной системы Android 11. Новинку также оснастили восьмиядерной платформой Samsung Exynos 1080, 6,44-дюймоым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, батареей ёмкостью 4700 мАч, поддержкой 66-Вт проводной зарядки, модулем NFC, подэкранным дактилоскопическим сенсором, размерами 159,7:73,6:8,49 мм и массой 190,8 г. Версия с 8/128 ГБ будет стоить 305 долларов, с 8/256 ГБ – 350 долларов, а с 12/256 ГБ – 380 долларов.

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