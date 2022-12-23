Смартфон Vivo S16 Pro оценен в 470 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo 16 Pro, которая оценена в 475 и 515 долларов за варианты с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили 6,78-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, батареей ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 66-Вт проводной зарядки, оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766V и оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, однокристальной системой MediaTek Dimensity 8200, толщиной 7,36 мм и массой 182 грамма.