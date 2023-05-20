Смартфон Vivo S17e появился в продаже

Компания Vivo дала старт китайским продажам смартфона Vivo S17e, который был представлен несколько дней назад. Аппарат оценен в 300, 330 и 355 долларов за версии с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что новинка оснащается восьмиядерной однокристальной системой MediaTek Dimensity 7200, 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, ОС Android 13 с прошивкой OriginOS 3 «из коробки», сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (OIS) и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, поддержкой сотовых сетей 5G, поддержкой Wi-Fi 6 802.11 ac и Bluetooth 5.3, модулем NFC, аккумулятором ёмкостью 4600 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.