Смартфон Vivo S18 получил 80-Вт зарядку

Компания Vivo представила в Китае смартфон Vivo S18, который оценен в 325, 365, 395 и 425 долларов за версии с 8/256 ГБ, 12/256, 12/512 и 16/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2800:1260 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 1200 нит, ШИМ-затемнением 2160 Гц, 10-битной глубиной цвета и сертификацией SGS, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор OmniVision OV50E и оптическая стабилизация) и 8 Мп (OmniVision OV08D10), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, корпусом толщиной 7,45 мм и массой 187,8 грамма, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 7, модулем NFC, защитой от пыли и влаги IP54, предустановленной ОС Android 14 и поддержкой AI.