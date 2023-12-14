Смартфон Vivo S18e оценен в 295 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo S18e, которая обойдется в 295 и 320 долларов за версии с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400:1090 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, однокристальной системой MediaTek Dimensity 7200, ОЗУ LPDDR4x и флеш-памятью UFS 2.2, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-600 формата 1/2 дюйма и оптическая стабилизация) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 4800 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой зарядки, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6, модулем NFC, защитой от пыли и влаги IP54, а также предустановленной оболочкой OriginOS 4 на основе операционной системы Android 14.