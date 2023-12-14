Смартфон Vivo S18e оценен в 295 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo S18e, которая обойдется в 295 и 320 долларов за версии с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400:1090 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, однокристальной системой MediaTek Dimensity 7200, ОЗУ LPDDR4x и флеш-памятью UFS 2.2, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-600 формата 1/2 дюйма и оптическая стабилизация) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 4800 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой зарядки, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6, модулем NFC, защитой от пыли и влаги IP54, а также предустановленной оболочкой OriginOS 4 на основе операционной системы Android 14.

iPhone 15 неправильно работает с павербанками…
С релизом iPhone 15 компания Apple наконец-то отказалась от своего собственного проприетарного порта Ligh…
Pixel 8a появился на первых фотографиях…
Несмотря то, что в сети достаточно давно гуляют слухи об отказе компании Google от доступного смартфона н…
Складной смартфон OnePlus Open оценили в 1800 евро …
Компания OnePlus представила свой первый складной смартфон OnePlus Open, который является полной копией O…
Apple не смогла создать собственный 5G-модем…
Некоторое время назад западные инсайдеры сообщали, что компания Apple работает над собственными чипами со…
Представлен складной смартфон Honor Magic Vs2…
Компания Honor пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Magic Vs2, которая оценена в 960 и 1055 …
Realme GT5 Pro получит 50-Вт беспроводную зарядку …
Известный достоверными утечками информатор Аблишек Ядов поделился подробностями о смартфоне Realme GT5 Pr…
Red Magic 9 Pro сразу стал бестселлером …
Бренд Red Magic похвастался успехами представленного вчера геймерского смартфона Red Magic 9 Pro. Утвержд…
Опубликованы примеры фото с камеры Xiaomi 13T Pro…
Профильное издание GSMArena опубликовало подборку фотографий, сделанных на основную камеру смартфона Xiao…
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
Обзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 ГцОбзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 Гц
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor