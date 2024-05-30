Смартфон Vivo S19 Pro оценен в 455 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo S19 Pro, которая появится в китайской продаже 7 июня по цене в 455, 480, 525 и 550 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили производительной 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 9200+ с тактовой частотой до 3 ГГц и графическим ускорителем Mali-G715 Immortalis MP11, 6,78-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 2800:1260 точек, кадровой частотой 120 Гц, PWM затемнением 2160 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, селфи-камерой на 50 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX921 оптического формата 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 32 Мп (3-кратный оптический зум), батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом толщиной 7,58 мм и массой 192 г, предустановленной прошивкой OriginOS 4 на основе ОС Android 14, стереодинамиками, адаптерами Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 7, а также защитой от пыли влаги в соответствии со степенью IP68/IP69.
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