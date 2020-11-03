Смартфон Vivo S7e 5G получит SoC Dimensity 800U

Сетевые инсайдеры раскрыли подробности о смартфоне Vivo с кодовым наименованием V2031EA, который должен появиться в продаже под названием S7e 5G. Итак, устройству прочат поддержку мобильных сетей пятого поколения, предустановленную операционную систему Android 10, 6,44-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400:1080 пикселей и стандартной частотой обновления 60 Гц, восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 800U с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой ARM Mali-G57 MC3 и модемом 5G, батарею ёмкостью 4100 мАч, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ флеш-памяти. Ориентировочная цена базовой версии составляет 250 американских долларов.