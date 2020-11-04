Смартфон Vivo S7e 5G теперь доступен для предзаказа

Ранее в этом году Vivo выпустила новый смартфон из серии S-серии - Vivo S7. Теперь же компания анонсировала новый вариант того же устройства, получивший название Vivo S7e, который теперь доступен для предварительного заказа.

Смартфон оснащен 6,44-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением экрана Full HD+. Новинка также оснащена датчиком отпечатков пальцев на дисплее для дополнительной безопасности. За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Dimensity 720, который поддерживает подключение 5G. Vivo S7e 5G поставляется с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ внутренней памяти UFS 2.1.

Новинка оснащена тройной камерой на задней панели, которая включает в себя 64-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный макрообъектив и 2-мегапиксельный датчик. На лицевой стороне разместили 32-мегапиксельную камеру.

Телефон работает под управлением операционной системы Android 10 из коробки с фирменной оболочкой FunTouch OS 10.5 поверх и Multi-Turbo 3.0 для расширенных функций. Он питается от аккумулятора емкостью 4100 мАч, который поддерживает технологию быстрой зарядки 33 Вт.

Vivo смартфон S7e предлагается в трех цветовых вариантах - Phantom Blue, Black Mirror и Silver Moon. Телефон в настоящее время выставлен на предварительный заказ в Китае, но компания еще не раскрыла данные о ценах.