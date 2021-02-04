Смартфон Vivo S7t получил SoC Dimensity 820

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью S7t, одной из особенностью которого стала поддержка мобильных сетей пятого поколения. Новинка характеризуется предустановленной OriginOS на базе Android 11, 6,44-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением Full HD+, сдвоенной фронтальной камерой с модулями на 44 Мп и 8 Мп, тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 820с тактовой частотой до 2,6 ГГц, графикой ARM Mali G57 и модемом 5G, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядкой на 33 Вт, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Цена смартфона составляет 400 долларов.