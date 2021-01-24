Смартфон Vivo S7t получит поддержку 5G

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Vivo S7t, одной из особенностей которого станет поддержка сетей 5G. Новинку также оснастят восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 820 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графикой ARM Mali G57, 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, сдвоенной фронтальной камерой с модулями на 44 Мп и 8 Мп, тройной тыльной камерой разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, а также предустановленной операционной системой Android 11.

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