Смартфон Vivo T1 44W получил батарею на 5000 мАч

Компания Vivo представила смартфон Vivo T1 44W, который оценен в Китае в 190 долларов за базовую версию. Новинку оснастили 6,44-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и стандартной частотой обновления, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 680 без поддержки сотовых сетей 5G, от 4 до 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-памяти, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, а также вспомогательными модулями на 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт, двумя слотами для SIM-карт и отдельным слотом для карты памяти microSD.

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