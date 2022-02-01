Смартфон Vivo T1 5G готов к выходу

Компания Vivo объявила о том, что смартфон Vivo T1 5G будет официально представлен уже 9 февраля. Устройство получит восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 695 с частотой до 2,2 ГГц, графикой Adreno 619 и модемом Snapdragon X51 5G для сотовых сетей пятого поколения, тонкий корпус, продвинутую систему охлаждения и тройную основную камеру. Ориентировочная цена смартфона составляет 270 долларов.

Напомним, что выпущенный прошлой осенью Vivo T1 характеризуется 6,67-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, чипсетом Snapdragon 778G, 8/12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, а также тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп.