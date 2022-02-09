Смартфон Vivo T1 5G оценен в 215 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью T1 5G, которая появится в продаже 14 февраля. Версии с 4, 6 и 8 ГБ оперативной памяти оценены в 215, 230 и 270 долларов соответственно. Новинку также оснастили фирменной оболочкой Funtouch OS 12.0 на базе ОС Android 11, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 695 с частотой до 2,2 ГГц, графикой Adreno 619 и модемом Snapdragon X51 5G для сотовых сетей пятого поколения, аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, 6,58-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, стереодинамиками, 128 ГБ флеш-памяти, боковым дактилоскопом, слотом для карт памяти microSD, поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, модулем NFC, интерфейсом USB Type-C, 3,5-мм разъемом, а также корпусом с размерами 164:75,84:8,25 мм и массой 187 граммов.