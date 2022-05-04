Смартфон Vivo T1 Pro 5G оценен в $315

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью T1 Pro 5G, которая, среди прочего, не получила слота для карт памяти microSD. Новинку оснастили 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 60 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 778G с модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт, батареей ёмкостью 4700 мАч, селфи-камеру разрешением 16 Мп, а также основную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп и 8-Мп модулем со сверхширокоугольной оптикой. Цена смартфона составляет 315 долларов.