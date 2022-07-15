Смартфон Vivo T1X 4G получит SoC Snapdragon 680

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне Vivo T1X 4G, который будет отличаться от ранее выпущенной модели отсутствием поддержки сотовых сетей 5G. Итак, аппарат оснастят предустановленной ОС Android 12, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 610 и модемом Snapdragon X11 LTE, 6,58-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч и сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп. Ориентировочная цена устройства составляет 200 долларов, а официальный релиз ожидается уже 20 июля.