Смартфон Vivo T2 оценили в 25 тысяч рублей

Компания Vivo выпустила в российскую продажу смартфон Vivo T2, который доступен в черной, зеленой и лавандовой расцветках. Цена смартфона составляет 25 тысяч рублей. Новинку оснастили 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,62-дюймовым AMOLED-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2400:1080 пикселей и сертификацией SGS Eye Care Display для защиты глаз, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация), 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 66-Вт проводной зарядки и защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54.