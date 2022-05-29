Смартфон Vivo T2x получил 144-Гц

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью T2x, одной из главных особенностей которой стала батарея ёмкостью 6000 мАч. Новинка также характеризуется поддержкой 44-Вт проводной зарядки, восьмиядерной платформы MediaTek Dimensity 1300, ОЗУ DDR4X и флеш-памятью UFS3.1, 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления изображения 144 Гц и пиковой яркостью 650 кд/кв.м, сдвоенной тыльной камерой с датчикам изображения разрешением 50 Мп и 2 Мп (макро), модулем NFC, 3,5-мм гнездом для наушников, боковым дактилоскопическим сенсором, предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой OriginOS 2.0, толщиной 9,21 мм и массой 202,8 г. Вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти стоит 240 долларов, а с 8/256 ГБ – 270 долларов.

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