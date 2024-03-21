Смартфон Vivo T3 оценен в 240 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo T3, которая будет стоить 240 и 265 долларов за версии с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2400:1080 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, однокристальной системой MediaTek Dimensity 7200, ОЗУ стандарта LPDDR4x, флеш-памятью UFS 2.2, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (OIS) и 2 Мп (датчик глубины сцены), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт, подэкранным сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками, слотом для карты памяти MicroSD, модемом 5G, защитой от влаги (IP54), корпусом толщиной 7,83 мм и предустановленной оболочкой Funtouch OS 14 на базе ОС Android 14.

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