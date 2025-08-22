Смартфон Vivo T4 Pro протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Vivo T4 Pro, который будет представлен 26 августа. Бенчмарк подтвердил наличие восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и Adreno 722, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 15. Аппарат набрал 1261 и 3641 балл в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Ранее сообщалось, что смартфон оснастят изогнутым AMOLED-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч, основной камерой с перископическим модулем на базе 50-Мп датчика Sony IMX882 оптического формата 1/1,95 дюйма и 3-кратным оптическим зумом, а также синей и золотистой расцветками корпуса.