Смартфон Vivo T4 Pro засветился в сети

В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне Vivo T4 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, подтверждено наличие однокристальной системы Qualcomm с четырьмя ядрами с тактовой частотой 2,7 ГГц, тремя ядрами с частотой 2,0 ГГц, одним ядром с частотой 3,1 ГГц и графическим ускорителем Adreno 722 с частотой 1100 МГц, экрана с разрешением 1080:2392 точки (плотность пикселей 400 ppi), 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15. Ранее стало известно об основной камере с перископическим модулем, который сможет похвастаться 3-кратным оптическим приближением.