Смартфон Vivo T4 Pro засветился в сети

В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне Vivo T4 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, подтверждено наличие однокристальной системы Qualcomm с четырьмя ядрами с тактовой частотой 2,7 ГГц, тремя ядрами с частотой 2,0 ГГц, одним ядром с частотой 3,1 ГГц и графическим ускорителем Adreno 722 с частотой 1100 МГц, экрана с разрешением 1080:2392 точки (плотность пикселей 400 ppi), 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15. Ранее стало известно об основной камере с перископическим модулем, который сможет похвастаться 3-кратным оптическим приближением.

Смартфон Xiaomi 16 Pro Mini выпустят в сентябре…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманских смартфонах серии Xiaomi …
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон…
На российском рынке запустили новую серию смартфонов realme P, разработанную для маркетплейсов. Упор в не…
Samsung Galaxy Z Fold7 выйдет сразу устаревшим…
Сегодния от западных инсайдеров появились новые слухи о предстоящем мероприятии Samsung Galaxy Unpacked —…
Представлен смартфон iQOO Neo 10 с АКБ на 7000 мАч…
Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью Neo 10, которая основана на 4-нанометровой однокри…
Флагман Nubia Z80 Ultra получит ёмкий аккумулятор …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Nubia Z80 Ultr…
Новый процессор Exynos 2500 от Samsung разочаровал в тестах…
Вчера компания Samsung вошла в историю, представив первый в мире мобильный чип на базе техпроцесса 3-нм —…
Смартфон itel Zeno 5G оценен в 108 долларов …
Компания itel объявила о выпуске доступного смартфона Zeno 5G, который базируется на 6-нанометровой однок…
Официально: OnePlus Nord CE5 получит АКБ на 7100 мАч…
Компания OnePlus раскрыла новые подробности о смартфоне OnePlus Nord CE5, который будет официально предст…
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T обзор и тесты смартфона
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor