Смартфон Vivo V17 с камерой-бриллиантом показался в видеоклипе

Сайт Slashleaks выложил моменты из музыкального клипа исполнителя MV, где засветилась новинка Vivo V17 с известной камерой-бриллиантом.

Согласно предыдущим слухам аппарат получит основную камеру с четырьмя модулями разрешением 48, 8, 5 и 2 Мп, селфи-камеру на 32 Мп врезанную в дисплей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 712, 8 Гб оперативной памяти, 6,44- дюймовый дисплей Full HD+ с подэкранном сканером отпечатков пальцев, аккумулятор на 4100 мАч и поддержку быстрой зарядки на 22,5 Вт. Анонс смартфона планируется в конце этого месяца.