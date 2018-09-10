Смартфон Vivo V1730EA получит OLED-экран

В базе данных китайского регулятора TENAA появились сведения о смартфоне Vivo с каталожным номером V1730EA, который еще не был представлен официально. Аппарат получит 6,26-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2280:1080 пикселей, восьмиядерный чипсет с частотой 2,2 ГГц, 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти, сдвоенную основную камеру на 2 Мп и 16 Мп, фронтальную камеру на 16 Мп, сканер отпечатков пальцев, аккумулятор на 3180 мАч, а также предустановленную ОС Android 8.1.Размеры смартфона равны 154,81:75,03:7,89 мм, масса – 149,3 граммам.