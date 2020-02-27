Смартфон Vivo V19 (2020) будет оснащен квадрокамерой на 48 Мп

Китайская компания Vivo опубликовала несколько тизер-изображений, на которых изображена различная информация о грядущем смартфоне Vivo V19 2020 года. Данный гаджет представят 10 марта этого года. На выбор у покупателей будет две расцветки корпуса: синяя и белая.

Что до характеристик, то смартфон должен оснаститься безрамочным экраном со врезанными фронтальной камерой разрешением 32 Мп и сканером отпечатков пальцев, квадрокамерой с основным модулем на 48 Мп, а также симметричным портом USB Type-C и 3,5-мм для наушников. В роли операционной системы будет выступать Android 10. Остальных данных о технических характеристиках на данный момент нет.