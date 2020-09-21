Смартфон Vivo V20 Pro 5G оценен в 480 долларов

Китайская компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью V20 Pro 5G, главной особенностью которого стала поддержка мобильных сетей 5G. Новинка характеризуется 6,44-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и контрастностью 3 000 000: 1, сдвоенной фронтальной камерой с модулями разрешением 44 Мп и 8 Мп, 8-ядерной платформой Snapdragon 765, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт и предустановленной операционной системой Android 10. Цена смартфона составляет 480 долларов.

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